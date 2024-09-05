В Ижевске на праздничном концерте в честь Дня оружейника 19 сентября выступит Александр Маршал

Ижевск. Удмуртия. Музыкант Александр Маршал завершит праздничный концерт, который пройдёт 19 сентября в День оружейника в Ижевске (0+). Концерт начнётся в 19:00 на площадке между кинотеатром «Россия» и ДК «Металлург».

«Специальный гость – Александр Маршал. Мы уверены, что гостям и жителям Ижевска очень понравится», – рассказала журналистам 5 сентября и. о. председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова.

Помимо музыканта на концерте выступят творческие коллективы заводов.Завершит концерт свето-звуковое пиротехническое представление, в котором раскрываются три основные события, связанные с оружейниками Удмуртии: 105 лет Михаилу Тимофеевичу Калашникову; 75 лет, как автомат АК-47 принят на вооружение; восстановление часов и шпиля Ижевского оружейного завода (0+).

Напомним, Александр Маршал уже выступал на празднике в честь Дня оружейника в Ижевске в 2019 году.