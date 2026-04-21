В рамках пилотного проекта Минэнерго РФ заработала цифровая площадка по продаже электроэнергии.
Ижевск. Удмуртия. На цифровой платформе «Т Плюс» для прямых сделок на рынке электроэнергии состоялись первые торги. Покупателями стали промышленные предприятия Удмуртии, которые приобрели электроэнергию при посредничестве оператора площадки.
Торговая площадка создана в рамках пилотного проекта Министерства энергетики России по развитию рынка. Эксперимент стартовал 1 февраля 2026 года и продлится до конца 2027 года. В нём участвуют семь регионов: Удмуртия, Марий Эл, Хакасия, Алтай, Алтайский край, Орловская и Тамбовская области.
Сервис предоставляет предприятиям малого и среднего бизнеса (МСП) возможность напрямую заключать сделки с генерирующими компаниями. Ранее субъекты МСП приобретали электроэнергию только у гарантирующих поставщиков. На площадке представлены объёмы выработки Ижевской ТЭЦ-2, Чайковской ТЭЦ-18 и Кировской ТЭЦ-5.
