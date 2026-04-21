Ижевск. Удмуртия. На цифровой платформе «Т Плюс» для прямых сделок на рынке электроэнергии состоялись первые торги. Покупателями стали промышленные предприятия Удмуртии, которые приобрели электроэнергию при посредничестве оператора площадки.

Торговая площадка создана в рамках пилотного проекта Министерства энергетики России по развитию рынка. Эксперимент стартовал 1 февраля 2026 года и продлится до конца 2027 года. В нём участвуют семь регионов: Удмуртия, Марий Эл, Хакасия, Алтай, Алтайский край, Орловская и Тамбовская области.

Сервис предоставляет предприятиям малого и среднего бизнеса (МСП) возможность напрямую заключать сделки с генерирующими компаниями. Ранее субъекты МСП приобретали электроэнергию только у гарантирующих поставщиков. На площадке представлены объёмы выработки Ижевской ТЭЦ-2, Чайковской ТЭЦ-18 и Кировской ТЭЦ-5.