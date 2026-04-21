Ижевские дороги подвергнут инструментальной диагностике

10:43, 21 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск
#Удмуртия
#дороги
Источник фото: ИА «Сусанин»
На эти цели выделено 17 млн рублей. 

Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска ищет подрядчика для проведения инструментальной диагностики и оценки состояния городских дорог. Начальная цена контракта составляет 17 миллионов 50 тысяч рублей.

Подрядчику предстоит обследовать дороги, перечень которых определит заказчик. Работы необходимы, чтобы понять, насколько состояние асфальта соответствует нормативам, и составить список участков, требующих ремонта в первую очередь.

Специалисты будут использовать передвижные дорожные лаборатории, оснащённые видеоаппаратурой, георадарами и измерительными приборами.

В ходе полевых обследований выполнят видеосъёмку каждой дороги, измерение ровности покрытия, измерение глубины колеи на всех полосах движения, георадарное обследование, а также фиксацию всех дефектов.

После камеральной обработки данных подрядчик подготовит технический отчёт. В нём будет подробная информация по каждому стометровому участку дороги.

Работы должны быть выполнены до 31 октября 2026 года.

Напомним, аналогичные проверки дорог пройдут в Глазове и Воткинском районе.

