Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска ищет подрядчика для проведения инструментальной диагностики и оценки состояния городских дорог. Начальная цена контракта составляет 17 миллионов 50 тысяч рублей.
Подрядчику предстоит обследовать дороги, перечень которых определит заказчик. Работы необходимы, чтобы понять, насколько состояние асфальта соответствует нормативам, и составить список участков, требующих ремонта в первую очередь.
Специалисты будут использовать передвижные дорожные лаборатории, оснащённые видеоаппаратурой, георадарами и измерительными приборами.
В ходе полевых обследований выполнят видеосъёмку каждой дороги, измерение ровности покрытия, измерение глубины колеи на всех полосах движения, георадарное обследование, а также фиксацию всех дефектов.
После камеральной обработки данных подрядчик подготовит технический отчёт. В нём будет подробная информация по каждому стометровому участку дороги.
Работы должны быть выполнены до 31 октября 2026 года.
Напомним, аналогичные проверки дорог пройдут в Глазове и Воткинском районе.
