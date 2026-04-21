Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

В Ижевске из-за снежной зимы могут урезать расходы на покос травы

12:07, 21 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#покос травы
Источник фото: ИА «Сусанин»
Депутатская комиссия рекомендовала ограничиться пятикратным покосом.

Ижевск. Удмуртия. Бюджет Ижевска столкнулся с перерасходом средств на вывоз снега минувшей зимой. Чтобы покрыть дополнительные затраты, часть денег могут перераспределить с летнего покоса травы. Этот вопрос обсудили 20 апреля на заседании постоянной комиссии Городской думы по вопросам развития территории и градостроительства под председательством Марины Нужиной.

Как пояснили в пресс-службе Гордумы, из-за обильных снегопадов зимой 2025–2026 годов расходы на уборку и вывоз снега значительно превысили запланированные. Особенно напряжённая ситуация сложилась в центральном районе города.

Чтобы сбалансировать бюджет, депутатам предложили частично перераспределить средства, заложенные на покос травы. Изначально в этом году планировалось скосить траву до 8,5 раз за сезон. Комиссия рекомендовала администрации города ограничиться не менее чем пятикратным покосом.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

