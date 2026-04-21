Ижевск. Удмуртия. На 86-м году жизни не стало врача-хирурга высшей квалификации, создателя комбустиологической службы Удмуртии Михаила Гордона. Об этом сообщает пресс-служба 1 РКБ.

Михаил Гордон родился 5 мая 1940 года в Ижевске. После окончания школы №31 работал токарем на «Ижстали», затем поступил в Ижевский государственный медицинский институт.

В середине 60-х начал врачебную карьеру в Можге, совмещая хирургическую практику в центральной районной больнице с преподаванием в медицинском училище.

Позже вернулся в столицу республики и прошёл клиническую ординатуру под началом легендарного профессора С. И. Ворончихина. В марте 1972 года Гордон открыл в Удмуртии первое и единственное специализированное ожоговое отделение на базе МСЧ №7. Он возглавлял его десятилетиями, в том числе после перевода в 1982 году в 1 РКБ.

Хирург внедрил десятки современных методик лечения, что позволило снизить летальность в отделении более чем в два раза. Его опыт применялся в экстремальных условиях: в 1989 году он участвовал в спасении пострадавших во время крупнейшей железнодорожной катастрофы в Башкирии.

Будучи главным внештатным комбустиологом республики, Михаил Гордон подготовил целую плеяду хирургов. Он также возглавлял благотворительный клуб «Ромари», помогавший детям и людям с инвалидностью. Труд врача отмечен многочисленными государственными и ведомственными наградами.