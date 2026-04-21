Ижевск. Удмуртия. Удмуртия подала заявку на создание ОЭЗ под Ижевском. Об этом сообщил на сессии Госсовета республики премьер-министр УР Роман Ефимов.

«В 2025 году мы создавали инфраструктуру для особой экономической зоны «Ижевск». Объём вложенных в неё средств достиг 1,2 млрд рублей. В марте этого года в Минэкономразвития подана заявка на создание особой экономической зоны», — сообщил премьер-министр.

Напомним, в феврале сообщалось, что завершить инфраструктурные работы собираются уже в этом году.