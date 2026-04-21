Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Удмуртия подала заявку на создание особой экономической зоны «Ижевск»

11:05, 21 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
226
0
#Ижевск
#Особая экономическая зона
Источник фото: ИИ
226
0

По словам премьер-министра республики, заявку направили ещё в марте.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия подала заявку на создание ОЭЗ под Ижевском. Об этом сообщил на сессии Госсовета республики премьер-министр УР Роман Ефимов.

«В 2025 году мы создавали инфраструктуру для особой экономической зоны «Ижевск». Объём вложенных в неё средств достиг 1,2 млрд рублей. В марте этого года в Минэкономразвития подана заявка на создание особой экономической зоны», — сообщил премьер-министр.

Напомним, в феврале сообщалось, что завершить инфраструктурные работы собираются уже в этом году.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

