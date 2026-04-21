Череповец. Вологодская область. Женский волейбольный клуб «Италмас-ИжГТУ» из Ижевска завершил первый этап финального тура Высшей лиги «Б» с четырьмя победами в пяти встречах. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Турнир проходил в Череповце. Старт 14 апреля получился разгромным. В первый день ижевчанки не оставили шансов новосибирскому «Олимпу» — 3:0 (25:9, 25:22, 25:11).

На следующий день команда встретилась с хабаровскими «Амурскими тигрицами». Матч затянулся на пять партий и закончился победой «Италмас-ИжГТУ» — 3:2 (23:25, 25:18, 23:25, 25:23, 15:9).

16 апреля ижевские волейболистки переиграли иркутский «Локомотив-Ангара» — 3:0 (25:22, 26:24, 25:22). Затем, 18 апреля, последовала победа над «Брянском» — 3:1 (25:16, 15:25, 25:22, 25:15). Единственную партию в этом матче команда отдала во втором сете, но вернула инициативу.

Заключительная встреча этапа свела ижевчанок с «Северянкой-2» из Череповца — действующим победителем прошлого сезона. Игра выдалась самой напряжённой. «Италмас-ИжГТУ» выиграл первые два сета (27:25, 25:23), однако соперник переломил ход матча и забрал три следующих — 20:25, 21:25, 12:15. Итог — 2:3.

«По итогам пяти игр ижевский клуб одержал четыре победы и сохраняет шансы на призовые места», — говорится в сообщении.

Главный тренер команды Алексей Промышленников заявил, что задача на этап выполнена. Игроки проявили себя во всех встречах, включая матчи с сильными оппонентами. По его словам, на результат последней игры повлияли игровые нюансы, а также более глубокий состав и опыт соперника.

Капитан «Италмас-ИжГТУ» Полина Назарова настроена по-боевому: «Мы не останавливаемся и продолжаем набирать ход. Впереди домашний этап в Ижевске — для нас это особенное событие. Очень рассчитываем на поддержку болельщиков и готовы показать свою лучшую игру».

Второй этап финального тура пройдёт с 28 апреля по 3 мая в Ижевске на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Созвездие». Вход на матчи свободный (0+).