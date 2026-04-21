Ижевск. Удмуртия. В Ижевске презентовали новую настольную игру, посвящённую «древней Удмуртии» (12+). Об этом «Сусанину» рассказал создатель игры эко-активист и художник-аниматор Дмитрий Морозов.

«У меня с детства есть хобби: делать настольные игры. Как правило, я делал их для себя и друзей, но в этот раз моя игра про целую национальную республику, мою малую родину. Весь концепт разработал я, изображения и дизайн генерировал в нейросетях. Многие образы удмуртских духов воплощал из головы, так как не было визуальных примеров в интернете. Распечатал пока на простой бумаге и картоне в обычном салоне печати», — рассказал создатель игры.

По его словам, в игре есть от удмуртского: праздники, мифология, традиционное представление мироустройства, немного археологических находок, традиционные ремёсла, кухня, региональные флора и фауна.

«Сюжет игры: нужно защитить городища древних удмуртов от злого духа Кереметь, который поднялся, чтобы отомстить удмуртам за вхождение в священные рощи. Для этого они могут поклоняться удмуртским богам и духам (Инмар, Шунды, Вукузе, Куазь), развиваться в ремесле и торговле, либо оттачивать боевые навыки и собирать оружие», — поведал автор.

Настольную игру он назвал «Воршуд». События происходят в абстрактное время до исламизации и христианизации удмуртов, поэтому, например, в ней нет злого бога «Шайтана», а праздники отмечаются без связки с православными.

«Вам, как рядовому удмурту, склонному к приключениям, нужно заниматься ремёслами: бортничеством, кожевничеством, кулинарией — печь перепечи, зельеварением — собирать грибы и цветок италмас, налаживать торговое и военное сотрудничество с удмуртскими городищами: Иднакаром, Укакаром, Кильмезем. Вместе с этим развиваться в охоте и сражениях, совершенствуясь в стрельбе из лука, владении мечом и копьем и облачаясь в традиционную финно-угорскую броню», — описал концепцию игры Дмитрий Морозов.