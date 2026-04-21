Ижевск. Удмуртия. За 2025 год четверых депутатов районов в Удмуртии уволили в связи утратой доверия. Об этом сообщил на сессии регионального парламента начальник управления по вопросам противодействия коррупции администрации главы и правительства республики Рашит Полов.

Более 5 тыс. должностных лиц представили сведения о доходах. По итогам анализа доходов направлено 79 запросов в отношении 665 должностных лиц.

Также сведения о доходах представили 107 лиц, замещающих муниципальные должности. 702 лица представили уведомление о несовершении сделок в отчётном периоде. 14 лиц не представили сведения о доходах, 9 из которых по объективным и уважительным причинам.

«По итогам представленных муниципальными депутатами сведений проведено шесть проверок по факту предоставления недостоверных и неполных сведений о доходах. Так, проведена проверка в отношении главы муниципального образования, по результатам проверки проведена мера привлечения к ответственности. В отношении четырёх депутатов из Балезинского, Сюмсинского, Камбарского и Якшур-Бодьинского районов за непредставление сведений о доходах полномочия депутатов досрочно прекращены в связи с утратой доверия», — рассказал Рашит Полов.

Всего в 2025 году проведено 263 антикоррупционные проверки. По итогам проверок и анализа доходов к ответственности привлечено 171 должностное лицо и шесть должностных лиц уволены в связи с утратой доверия.