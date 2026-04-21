В Ижевске разработают правила для жителей, желающих посадить деревья во дворе

12:27, 21 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске разработают правила для жителей, желающих посадить деревья во дворе
12:27, 21 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
99
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#озеленение
Источник фото: ИА «Сусанин»
99
0

Сейчас порядок добровольной высадки в городе отсутствует.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчане, которые хотят самостоятельно озеленить свой двор или улицу, скоро могут получить инструкцию, как это сделать законно. Сейчас порядок добровольной высадки растений в городе отсутствует, из-за чего горожане не знают, куда идти за разрешением и какие саженцы можно использовать. Этот пробел обсудили 20 апреля на заседании профильной комиссии Гордумы.

Встречу провела председатель комиссии Марина Нужина. В разговоре участвовали и.о. спикера думы Олег Матвеев, вице-мэр по территориальному развитию Алмаз Сабирзянов, депутат Мария Бобылева и руководители городских управлений.

Участники заседания отметили: сегодня нет ясности, можно ли жителям, фирмам или учреждениям самим высаживать кусты и деревья, какие именно породы разрешены и кто потом примет работу. Чтобы навести порядок, комиссия предложила изучить опыт соседних регионов, где такая система уже работает.

Планируется создать в городе регламент для самостоятельного озеленения, обновить список городских насаждений и прописать понятную схему приёмки новых посадок.

12:27, 21 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
99
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#озеленение