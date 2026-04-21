Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» отгрузил заказчику первую серийную партию ручных дымовых гранат РДГ-У. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Граната используется как оперативное маскировочное средство, помогающее защититься от прицельного огня противника. Отмечается, что граната имеет ряд преимуществ, которые отличают её от аналогов.

«Благодаря запатентованному конструктивному решению одновременно реализуются взрывной и курящийся принципы действия. При использовании гранаты взрывная секция сначала создает плотное дымовое облако, а курящийся состав обеспечивает непрерывную подпитку дымовой завесы потоком аэрозоля, что значительно увеличивает продолжительность и зону маскировки», — говорится в сообщении.

Гранаты весят не более 700 грамм и могут применяться в диапазоне температур от -50°С до +55°С.

Фото: пресс-служба Концерна «Калашников»