Студенты ИжГТУ взяли серебро на Всемирной олимпиаде по теории механизмов и машин в Китае

13:05, 21 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Китай\n#Олимпиада\n#знания
Источник фото: ИжГТУ имени М.Т. Калашникова
Свои знания показали трое студентов факультета строительства, архитектуры и дизайна.

Вэйхай. Китай. Команда ИжГТУ стала призёром Всемирной олимпиады по теории механизмов и машин в Китае (18+). Об этом сообщается на сайте ИжГТУ им. М. Т. Калашникова.

Финал седьмой олимпиады прошёл в филиале Шаньдунского университета в городе Вэйхай.

На ней ИжГТУ представили студенты факультета строительства, архитектуры и дизайна имени В. А. Шумилова: Полина Гусева, Алена Пегова и Иван Лихачев. Они завоевали второе место.

«В условиях конкуренции с китайскими студентами — это высочайшее достижение», — отметили в вузе.

В рамках олимпиады прошёл международный научный форум, а также участникам организовали культурную программу и показали университетский центр инноваций и обсерватории.

Напомним, что в 2025 году команда ИжГТУ заняла первое место в международной олимпиаде по теории механизмов и машин, которая прошла в Казахстане (18+). 

