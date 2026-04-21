Ижевск. Удмуртия. За первый квартал 2026 года в Удмуртии было исследовано 385 проб мяса и мясной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике.

По микробиологическим показателям не соответствовали требованиям гигиенических нормативов девять из 102 проб. В пяти пробах мясных полуфабрикатов и одной пробе мяса птицы обнаружена сальмонелла.

Также были обнаружены две пробы, не соответствующие по составу заявленному на этикетке. Так, в продукции колбаса «Сервелат» (ООО «Беркуты», Воткинск) обнаружены ДНК курицы и ДНК сои, не заявленные изготовителем в составе.

Всего с начала года было проведено четыре плановые проверки в отношении хозяйствующих субъектов, занимающихся производством и реализацией мяса и мясной продукции на территории Удмуртии.

«В ходе проверок выявлено 60 нарушений действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и технического регулирования. Составлено 6 протоколов об административном правонарушении, вынесено 2 постановления о привлечении к административной ответственности, наложено штрафов на сумму 60 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В ходе профилактических визитов из оборота изъято 36 партий мяса и мясных продуктов и полуфабрикатов общим объемом 342 кг. Основные причины снятия: несоответствие продукции требованиям безопасности, патогенная микрофлора, отсутствие информации о дате изготовления и сроках годности, нарушение условий хранения, повреждение упаковки.