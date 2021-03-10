Кинолюбители снимут первый в Удмуртии фильм ужасов

Сценарий представят на фестивале «Эктоника».

Ижевск. Удмуртия. Кинолюбители снимут первый в Удмуртии фильм в жанре арт-хоррор. Об этом сообщает пресс-служба Дома Дружбы народов.

В рамках проекта «Кышкыт кино» («Страшное кино») проходят встречи с профессиональными режиссёрами для обучения участников тонкостям киноискусства. Каждое воскресенье творческая группа проекта собирается для обсуждения концепции будущей картины.

Первые встречи были посвящены знакомству и обсуждению личных историй участников, связанных со страхами. Дальше по плану проработка ярких персонажей из повседневной жизни.

Первые результаты публике представят в июне на музыкальном фестивале «Эктоника». К этому времени создатели обещают презентовать сценарий и покажут локации съёмок.