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Кинолюбители снимут первый в Удмуртии фильм ужасов

10:40, 10 марта, 2021
Юрий Абашев
Кинолюбители снимут первый в Удмуртии фильм ужасов
10:40, 10 марта, 2021
Юрий Абашев
1251
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура\n#удмуртская культура\n#кино
Фото: pixabay.com
1251
0

Сценарий представят на фестивале «Эктоника».

Ижевск. Удмуртия. Кинолюбители снимут первый в Удмуртии фильм в жанре арт-хоррор. Об этом сообщает пресс-служба Дома Дружбы народов.

В рамках проекта «Кышкыт кино» («Страшное кино») проходят встречи с профессиональными режиссёрами для обучения участников тонкостям киноискусства. Каждое воскресенье творческая группа проекта собирается для обсуждения концепции будущей картины.

Первые встречи были посвящены знакомству и обсуждению личных историй участников, связанных со страхами. Дальше по плану проработка ярких персонажей из повседневной жизни.

Первые результаты публике представят в июне на музыкальном фестивале «Эктоника». К этому времени создатели обещают презентовать сценарий и покажут локации съёмок.

 

10:40, 10 марта, 2021
Юрий Абашев
1251
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура\n#удмуртская культура\n#кино