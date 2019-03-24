«Король лир» драмтеатра Удмуртии претендует на шесть номинаций «Золотой маски»

Церемония вручения премии состоится в середине апреля на Исторической сцене Большого театра.

Ижевск. Удмуртия. Спектакль по мотивам шекспировской трагедии «Король Лир» Государственного русского драмтеатра Удмуртии претендует на шесть номинаций «Золотой маски». Церемония вручения премии состоится 16 апреля на Исторической сцене Большого театра.

Спектакль может получить награды в номинациях «Спектакль большой формы», «Работа режиссера» (Петр Шерешевский), «Мужская роль» (Николай Ротов), «Мужская роль второго плана» (Игорь Василевский), «Работа художника» (Александр Мохов, Мария Лукка), «Работа художника по свету» (Александр Рязанцев).

Отметим, что премьера на сцене драмтеатра состоялась в 2017 году.

«Шекспир безграничен, и, «вкапываясь» в его драматургию, обнаруживаешь, что вывести она тебя может в совершенно непредсказуемую сторону. Наш «Король Лир» – про то, что человек конечен. Про невозможность смириться с этим фактом», - приводит слова режиссера Петра Шерешевского сайт театра.

«Золотая Маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты Премии определяются на ежегодном Фестивале спектаклей-номинантов.