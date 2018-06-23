«Сабантуй» в Удмуртии отметят 30 июня

Праздничные мероприятия пройдут на территории спорткомплекса «Чекерил».

Ижевск. Удмуртия. 30 июня в Удмуртии отметят традиционный праздник татарского народа «Сабантуй». Праздничные мероприятия пройдут на территории спорткомплекса «Чекерил», сообщили в пресс-службе администрации Ижевска.

Темой праздника стала фраза – «Нас объединяет история». Ожидается, что «Сабантуй» в этом году посетят порядка 15 тыс. человека.

Так, гости праздника смогут увидеть выставки, подготовленные Национальным музеем им. К. Герда и музеями Глазова и Балезинского района. Принять участие традиционных играх и состязаниях, и национальной борьбе «Көрәш».

Кроме того, на «Сабантуе» выступят творческие коллективы Ижевска, Удмуртии и Татарстана, будут работать национальные подворья и детская площадка. Добраться до «Чекерила» можно будет на автобусе №53.

Программа праздника:

- Торжественное открытие в 11.00;

- Праздничный концерт с участием творческих коллективов Сабинского района Татарстана, Ижевска и районов Удмуртии;

- Соревнования по национальной борьбе «Көрәш»;

- Конноспортивные скачки;

- «Батырлар-алга!» - спортивная площадка;

- «Ал калфак!» - мастер-класс по шитью традиционного женского головного убора, декоративно-прикладному творчеству;

- Торговая ярмарка, национальные игры, аттракционы;

- вечерняя программа «Кичке Сабантуй!» (начало в 17.00).