«Сабантуй» в Удмуртии отметят 30 июня

Праздничные мероприятия пройдут на территории спорткомплекса «Чекерил».
Ижевск. Удмуртия. 30 июня в Удмуртии отметят традиционный праздник татарского народа «Сабантуй». Праздничные мероприятия пройдут на территории спорткомплекса «Чекерил», сообщили в пресс-службе администрации Ижевска.
Темой праздника стала фраза – «Нас объединяет история». Ожидается, что «Сабантуй» в этом году посетят порядка 15 тыс. человека.
Так, гости праздника смогут увидеть выставки, подготовленные Национальным музеем им. К. Герда и музеями Глазова и Балезинского района. Принять участие традиционных играх и состязаниях, и национальной борьбе «Көрәш».
Кроме того, на «Сабантуе» выступят творческие коллективы Ижевска, Удмуртии и Татарстана, будут работать национальные подворья и детская площадка. Добраться до «Чекерила» можно будет на автобусе №53.
Программа праздника:
- Торжественное открытие в 11.00;
- Праздничный концерт с участием творческих коллективов Сабинского района Татарстана, Ижевска и районов Удмуртии;
- Соревнования по национальной борьбе «Көрәш»;
- Конноспортивные скачки;
- «Батырлар-алга!» - спортивная площадка;
- «Ал калфак!» - мастер-класс по шитью традиционного женского головного убора, декоративно-прикладному творчеству;
- Торговая ярмарка, национальные игры, аттракционы;
- вечерняя программа «Кичке Сабантуй!» (начало в 17.00).