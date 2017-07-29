Более 8,5 млн рублей получат театры Глазова и Сарапула на постановку спектаклей

7,7 млн поступят и российского бюджета.

Глазов. Удмуртия. Театры Глазова и Сарапула получат на постановку спектаклей более 8,5 млн рублей. Из них 7,695 млн поступят из федерального бюджета, оставшаяся сумма - из казны региона, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В Сарапульский драматический театр на постановку комедии Гольдони "Трактирщица" поступит 3,848 млн рублей, а в Глазовский драматический театр "Парафраз" на постановку "Мертвых душ" Гоголя 3,847 млн рублей.

"Отличительной особенностью спектакля «Мёртвые души» театра «Парафраз» должно стать использование новой технологии видеомэппинга, которая позволяет создать не просто видеопроекции, но и элементы декораций и костюмов", - уточняется в сообщении.

Премьеры запланировали уже на осень 2017 года.