Участок площадью 30 тыс. квадратных метров предоставят без проведения торгов.

Сарапул. Удмуртия. Компания «Экопектин» получит в Сарапуле землю под строительство завода по производству пектина. Участок площадью 30 тыс. квадратных метров предоставят без проведения торгов. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте главы и правительства Удмуртии.

В документе уточняется, что резидент ТОСЭР может строить на участке объекты пищевой промышленности по переработке сельхозпродукции. Распоряжение вступает в силу с 24 января и действует в течение 2 лет.

«Руководством Удмуртии рассмотрена и одобрена очередная заявка резидента ТОСЭР «Сарапул». Соглашение с компанией ООО «Экопектин» будет подписано в сентябре текущего года», - написал на своей странице в фейсбуке в сентябре прошлого года глава Сарапула Александр Ессен.