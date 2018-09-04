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Александр Свинин: мы не можем насильно привести к счастью Камбарский машзавод

14:30, 04 сентября, 2018
Дмитрий Афонин
14:30, 04 сентября, 2018
Дмитрий Афонин
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#промышленность\n#Камбарка\n#Удмуртия\n#Александр Свинин
Фото: wikipedia.org
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По словам первого вице-премьера Удмуртии, владельцам предприятия стоит обратить внимание на уровень менеджмента.

Камбарка. Удмуртия. Первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин прокомментировал ситуацию, сложившуюся на Камбарском машзаводе. По его словам, после ухудшения состояния предприятия правительство республики предложило его владельцам большой пакет мер поддержки, однако так и не дождалось ответа, что является сигналом для владельцев обратить внимание на уровень менеджмента.

«Мы свою поддержку предложили, в том числе поддержку в переговорах с руководителями метрополитенов в разных городах, потому что завод на сегодня может быть конкурентен в этих закупках, но, к сожалению, пока дальнейший шаг они не сделают, насильно привести их к счастью мы не сможем», - сказал Свинин.

Он также отметил, что по заверениям владельцев и руководителя Камбарского машзавода, работе предприятия ничто не угрожает, увольнение сотрудникам не грозит.

Напомним, ранее Арбитражный суд признал завод в Камбарке банкротом.

14:30, 04 сентября, 2018
Дмитрий Афонин
433
0
#промышленность\n#Камбарка\n#Удмуртия\n#Александр Свинин

 

 

 


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