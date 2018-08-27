Арбитражный суд признал владельца Камбарского машзавода в Удмуртии банкротом

Индивидуальный предприниматель задолжал Россельхозбанку 419,1 млн рублей.

Камбарка. Удмуртия. Арбитражный суд Москвы признал владельца ООО «Камбарский машиностроительный завод» Василия Еремеева банкротом. Иск на предпринимателя подал Россельхозбанк, пишет «Интерфакс».

Бизнесмен задолжал РСХБ 419,1 млн рублей, в том числе 360 млн рублей срочного основного долга, 33,7 млн рублей просроченного основного долга, 19,2 млн рублей просроченных процентов, 8,7 млн рублей процентов по мировому соглашению, 5,2 млн рублей неустойки.

На имущество Василия Еремеева наложен арест. Заседание по утверждению плана реструктуризации долгов назначено на 30 января 2019 года.

Напомним, что в мае 2018 года налоговая служба подала иск о банкротстве Камбарского машзавода из-за задолженности в сумму более 30,6 млн рублей. В июле дело о банкротстве было прекращено в связи с погашением долга.