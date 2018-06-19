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Удмуртия станет одним из первых регионов, где пересмотрят систему работы бизнес-инкубаторов

10:05, 19 июня, 2018
10:05, 19 июня, 2018
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#экономика\n#бизнес\n#Ижевск\n#Минэкономразвития\n#Удмуртия
Фото: glava.kbr.ru
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Для совместной работы в целях повышения эффективности учреждения между правительством республики и Минэкономразвития России заключено соглашение о взаимодействии.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия станет одним из первых регионов, где пересмотрят систему работы бизнес-инкубаторов. Для совместной работы в целях повышения эффективности учреждения между правительством республики и Минэкономразвития России заключено соглашение о взаимодействии, сообщает пресс-служба главы и регионального кабинета министров.

«С учетом появления новых сервисов и возможностей для развития субъектов малого и среднего предпринимательства существующая модель бизнес-инкубаторов требует пересмотра. Сейчас необходимо протестировать предложенную группой экспертов Минэкономразвития и предпринимателей модель в «полевых» условиях, достигнуть заданных показателей эффективности, и в случае успеха тиражировать опыт на все бизнес-инкубаторы страны», - отметил министр экономического развития России Максим Орешкин.

 Предложения по перезагрузке действующих бизнес-инкубаторов предполагают ряд существенных изменений, в частности: создание современных рабочих пространств для предпринимателей, предоставление дополнительных услуг, улучшающих деятельность и показатели резидентов, налаживание кооперационных связей между ними, внедрение современных ИТ-решений для управления учреждением. Набор услуг, предоставляемых бизнес-инкубаторами, предлагается дополнить акселерационными, образовательными и менторскими программами, услугами по цифровизации и маркетингу (создание сайтов, продвижение), бесплатными услугами бухгалтера и юриста в первый год работы, льготным доступом к исследованиям рынка и онлайн-инструментам (Деловая среда, Бизнес-навигатор).

«Соглашение поможет преобразовать республиканский бизнес-инкубатор в современный центр комплексной поддержки начинающих предпринимателей. Это позволит увеличить число вновь создаваемых субъектов МСП, оборот компаний-резидентов, создать новые рабочие места», - пояснил первый зампред правительства Удмуртии Александр Свинин.

Справка:

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор» создано в 2008 году при поддержке Минэкономразвития России. Учреждение осуществляет деятельность по поддержке малого и среднего предпринимательства республики. За 10 лет функционирования бизнес-инкубатора оказана имущественная, консультационная, образовательная поддержка более чем 20 тыс. человек.

За весь период деятельности проведено 82 конкурса по отбору бизнес-проектов субъектов малого предпринимательства, по результатам которых оказана поддержка 219 субъектам предпринимательства. Компаниями-резидентами создано 822 рабочих места, налоговые поступления в бюджет составили 33,8 млн. руб. В настоящее время в бизнес-инкубаторе размещаются 40 компаний резидентов, количество сотрудников, занятых в этих компаниях – 117 человек.

10:05, 19 июня, 2018
973
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#экономика\n#бизнес\n#Ижевск\n#Минэкономразвития\n#Удмуртия

 

 

 


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