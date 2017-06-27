  • $ 59 ↓
  • € 66.08 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Портфель заказов ижевского концерна «Калашников» увеличился в 6 раз после введения западных санкций

      22:12, 27 июня, 2017
      22:12, 27 июня, 2017
      394
      0
      #Владимир Путин\n#промышленность\n#Концерн Калашников\n#санкции\n#Ростех
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      394
      0

      По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, сейчас эта сумма составляет 300 млн долларов США.

      Ижевск. Удмуртия. Портфель заказов концерна «Калашников» после введения западных санкций увеличился в 6 раз, до 300 млн долларов США. Об этом сообщил во вторник, 27 числа, во время заседания бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

      «И это учитывая, что концерн лишился своего главного зарубежного рынка – американского. Я имею ввиду рынок гражданского и спортивного оружия, и был практически вынужден искать своих новых партнеров с ноля», - сказал Чемезов.

      По его словам, «дополнительным импульсом для развития экспорта гражданского и служебного оружия» может стать новый федеральный закон», который наделит компанию «Рособоронэкспорт» правами юридического лица, которое займется экспортом гражданского и служебного оружия.

      «Потому что сегодня этими правами обладают только производители такого оружия. А поскольку «Рособоронэкспорт» имеет достаточно широкие связи на рынке, он окажет большую помощь и поддержку в продвижении нашей продукции «Калашникова» за рубеж», - пояснил Сергей Чемезов.

      Напомним, что в июле 2014 года США приняли ограничительные меры в отношении концерна «Калашников». Позже к ним присоединились Канада и Евросоюз.

      22:12, 27 июня, 2017
      394
      0
      #Владимир Путин\n#промышленность\n#Концерн Калашников\n#санкции\n#Ростех

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Привезенные в Ижевск «Мерседесы» для Путина и кинутые в Савченко яйца: что произошло минувшей ночью

      08:00, 26 июня, 2017
      9297

      Грядущие изменения: что поменялось в бараке по проезду Чапаева в Ижевске к визиту Путина?

      9210
      11:47, 27 июня, 2017

      Исполняющего обязанности зампреда правительства Удмуртии Рафиса Касимова задержали

      8359
      09:53, 22 июня, 2017

      Депутата Гордумы Ижевска Захара Милостивенко задержали

      7241
      14:06, 25 июня, 2017

      Время приезда Путина в Ижевск, убийство на Школьной и любимая еда россиян: что произошло минувшей ночью

      6362
      08:00, 27 июня, 2017

      Англия и Германия отказались дислоцироваться в Москве на чемпионате мира по футболу – 2018 из-за пробок

      11:44, 27 июня, 2017
      6196

      Определились полуфиналисты Кубка конфедераций 2017

      2439
      09:45, 26 июня, 2017

      Сборная России по футболу уступила португальцам со счетом 0:1 в матче Кубка Конфедераций

      1024
      09:24, 22 июня, 2017

      Зима пришла в Татарстан в июне

      924
      13:31, 24 июня, 2017

      Горе-реставратор из Москвы уничтожил Rolls-Royce, на котором ездила Грейс Келли

      716
      15:28, 23 июня, 2017

      Пять человек погибли от удара током в аквапарке Турции

      15:54, 24 июня, 2017
      872

      Бывший глава НАСА пообещал синее Солнце и двухнедельный мрак в ноябре

      667
      19:09, 23 июня, 2017

      В Лас-Вегасе ушел из жизни рэпер Prodigy

      647
      10:05, 21 июня, 2017

      Ученые предполагают, что заниматься сексом в космосе будет не очень приятно

      505
      14:03, 21 июня, 2017

      Британские ученые решили бороться с комарами при помощи грязных носков

      502
      16:54, 22 июня, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: портрет для Путина и застрявшие на колесе обозрения

      Женщина с ребенком застряла на колесе обозрения в Ижевске

      Женщина с ребенком застряла на колесе обозрения в Ижевске