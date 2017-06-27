Портфель заказов ижевского концерна «Калашников» увеличился в 6 раз после введения западных санкций

По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, сейчас эта сумма составляет 300 млн долларов США.

Ижевск. Удмуртия. Портфель заказов концерна «Калашников» после введения западных санкций увеличился в 6 раз, до 300 млн долларов США. Об этом сообщил во вторник, 27 числа, во время заседания бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«И это учитывая, что концерн лишился своего главного зарубежного рынка – американского. Я имею ввиду рынок гражданского и спортивного оружия, и был практически вынужден искать своих новых партнеров с ноля», - сказал Чемезов.

По его словам, «дополнительным импульсом для развития экспорта гражданского и служебного оружия» может стать новый федеральный закон», который наделит компанию «Рособоронэкспорт» правами юридического лица, которое займется экспортом гражданского и служебного оружия.

«Потому что сегодня этими правами обладают только производители такого оружия. А поскольку «Рособоронэкспорт» имеет достаточно широкие связи на рынке, он окажет большую помощь и поддержку в продвижении нашей продукции «Калашникова» за рубеж», - пояснил Сергей Чемезов.

Напомним, что в июле 2014 года США приняли ограничительные меры в отношении концерна «Калашников». Позже к ним присоединились Канада и Евросоюз.