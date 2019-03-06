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Госдума отклонила законопроект о наследовании пенсий

17:48, 06 марта, 2019
Дарья Снидкова
17:48, 06 марта, 2019
Дарья Снидкова
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#пенсии\n#пенсионеры\n#Москва\n#Госдума
Фото: pxhere.com
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Инициаторами выступали депутаты фракции «Справедливая Россия».

Москва. Госдума отклонила законопроект о праве россиян получать страховые пенсии по наследству. Информацию разместили на сайте СОЗД.

Напомним, депутаты фракции «Справедливая Россия» предложили законопроект, согласно которому, гражданин, выплачивающий страховые взносы, должен иметь гарантии по возврату этих средств либо в виде страховой пенсии, либо в виде выплат наследникам.

Гарантированный период получения страховой пенсии по старости предлагали рассчитывать по формуле: возраст ожидаемой продолжительности жизни плюс пять лет. Если человек не дожил, то недоплаченное передавалось бы по наследству.

Депутаты отметили, что изменения не согласуются с нормами Гражданского кодекса. Профильный комитет Госдумы сослался на решение Конституционного суда о том, что право на пенсию «неразрывно связано с личностью конкретного гражданина» и не может быть унаследовано.

Тем не менее в кодексе прописано, что родственники умершего пенсионера могут получить за него средства, начисленные при жизни.

17:48, 06 марта, 2019
Дарья Снидкова
103
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#пенсии\n#пенсионеры\n#Москва\n#Госдума

 

 

 


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