В России предложили передавать пенсию по наследству

Госдума рассмотрит законопроект.

Москва. В Госдуме рассмотрят в первом чтении изменения в закон о страховых пенсиях. В частности, депутаты предлагают выработать механизм наследования страховых пенсий, пишет «РГ».

Согласно документу, гражданин, который выплачивает страховые взносы, должен иметь гарантии по возврату этих средств либо в виде страховой пенсии, либо в виде выплат наследникам.

Гарантированный период получения страховой пенсии по старости будет высчитываться по формуле: ожидаемая продолжительность жизни плюс 5 лет. То есть в этот период пенсионер или его наследник будут иметь гарантии получения страховой пенсии.

«Механизм наследования пенсий приведет просто к увеличению обязательных взносов в Пенсионный фонд со стороны работодателей, так как придется платить не только живым пенсионерам, но и их наследникам», - сказал проректор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.