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В России предложили передавать пенсию по наследству

11:02, 21 февраля, 2019
Дарья Снидкова
11:02, 21 февраля, 2019
Дарья Снидкова
57
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#пенсии\n#наследие\n#пенсия\n#пенсионные накопления\n#наследство
Фото: Википедия
57
0

Госдума рассмотрит законопроект.

Москва. В Госдуме рассмотрят в первом чтении изменения в закон о страховых пенсиях. В частности, депутаты предлагают выработать механизм наследования страховых пенсий, пишет «РГ».

Согласно документу, гражданин, который выплачивает страховые взносы, должен иметь гарантии по возврату этих средств либо в виде страховой пенсии, либо в виде выплат наследникам.

Гарантированный период получения страховой пенсии по старости будет высчитываться по формуле: ожидаемая продолжительность жизни плюс 5 лет. То есть в этот период пенсионер или его наследник будут иметь гарантии получения страховой пенсии.

 «Механизм наследования пенсий приведет просто к увеличению обязательных взносов в Пенсионный фонд со стороны работодателей, так как придется платить не только живым пенсионерам, но и их наследникам», - сказал проректор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.

11:02, 21 февраля, 2019
Дарья Снидкова
57
0
#пенсии\n#наследие\n#пенсия\n#пенсионные накопления\n#наследство

 

 

 


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