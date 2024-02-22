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На депутата Госдумы от Удмуртии Олега Гарина завели уголовное дело на Украине

13:35, 22 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На депутата Госдумы от Удмуртии Олега Гарина завели уголовное дело на Украине
13:35, 22 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
198
0
#Москва\n#Россия\n#Украина\n#Госдума\n#Олег Гарин
Фото: t.me/oleg_garin
198
0

Парламентария обвиняют в посягательстве на территориальную целостность сопредельного государства.

Москва. Депутат Государственной думы России от Удмуртии Олег Гарин получил обвинительный акт, утверждённый хмельницкой областной прокуратуры Украины. Парламентария обвиняют в посягательстве на территориальную целостной бывшей советской республики.

«К Дню защитника Отечества пришло очередное «поздравление» из Украины. Обвинительный акт на 25 листах. Благодарю за высокую оценку моего труда на благо и в интересах моей страны», написал Гарин в своём тг-канале.

Депутату сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины 11 апреля 2022 года.

13:35, 22 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
198
0
#Москва\n#Россия\n#Украина\n#Госдума\n#Олег Гарин