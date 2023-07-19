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В России запретят высаживать из общественного транспорта инвалидов-безбилетников

17:31, 19 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В России запретят высаживать из общественного транспорта инвалидов-безбилетников
17:31, 19 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
19
0
#Россия\n#Госдума\n#депутаты\n#законопроект\n#общественный транспорт\n#инвалиды
Фото: pxhere.com
19
0

Закон об этом приняла в первом чтении Госдума.

Москва. Высадить принудительно из общественного транспорта инвалида первой группы нельзя будет даже в случае безбилетного проезда. Закон об этом приняла в первом чтении Госдума, пишет «Российская газета».

Соответствующие изменения будут внесены в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Согласно предлагаемым изменениям, за высадку инвалида водителя будут штрафовать на 5 тыс. рублей, его руководителя – на сумму от 20 до 30 тыс.

Отмечается, что сейчас нельзя высаживать из транспорта детей младше 16 лет.

В случае окончательного принятия, закон начнет действовать с 1 сентября 2024 года.

17:31, 19 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
19
0
#Россия\n#Госдума\n#депутаты\n#законопроект\n#общественный транспорт\n#инвалиды