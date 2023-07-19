В России запретят высаживать из общественного транспорта инвалидов-безбилетников

Москва. Высадить принудительно из общественного транспорта инвалида первой группы нельзя будет даже в случае безбилетного проезда. Закон об этом приняла в первом чтении Госдума, пишет «Российская газета».

Соответствующие изменения будут внесены в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Согласно предлагаемым изменениям, за высадку инвалида водителя будут штрафовать на 5 тыс. рублей, его руководителя – на сумму от 20 до 30 тыс.

Отмечается, что сейчас нельзя высаживать из транспорта детей младше 16 лет.

В случае окончательного принятия, закон начнет действовать с 1 сентября 2024 года.