Осенью 2024 года призывники получат электронные повестки

Москва. Осенний призыв в 2024 году проведут с использованием единого реестра воинского учета и рассылкой электронных повесток. Об этом сообщает телеканал «360 градусов».

Соответствующее поручение дал министерству обороны президент России Владимир Путин, документ опубликован на сайте Кремля.

В нем говорится, что ведомство должно совместно с Минцифры создать единую электронную базу данных призывников и обеспечить автоматизированный доступ к ней. В частности, работодатели через единый реестр смогут предоставлять необходимые для воинского учета сведения о своих сотрудниках. Также современные технологии позволят ставить призывников на воинский учет и обновлять данные о них дистанционно. Кроме того, новобранцы будут в осенний призыв 2024 года получать повестки в электронной форме.

Напомним, закон о создании единого реестра воинского учета был принят Госдумой в апреле 2023 года.