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Осенью 2024 года призывники получат электронные повестки

13:22, 21 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Осенью 2024 года призывники получат электронные повестки
13:22, 21 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
29
0
#законы\n#Госдума\n#президент\n#Минобороны\n#электронный документооборот\n#военкомат\n#военные\n#призыв
Фото: duma.gov.ru
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Поручение об этом адресовал Минобороны и Минцифры президент России.

Москва. Осенний призыв в 2024 году проведут с использованием единого реестра воинского учета и рассылкой электронных повесток. Об этом сообщает телеканал «360 градусов».

Соответствующее поручение дал министерству обороны президент России Владимир Путин, документ опубликован на сайте Кремля.

В нем говорится, что ведомство должно совместно с Минцифры создать единую электронную базу данных призывников и обеспечить автоматизированный доступ к ней. В частности, работодатели через единый реестр смогут предоставлять необходимые для воинского учета сведения о своих сотрудниках. Также современные технологии позволят ставить призывников на воинский учет и обновлять данные о них дистанционно. Кроме того, новобранцы будут в осенний призыв 2024 года получать повестки в электронной форме.

Напомним, закон о создании единого реестра воинского учета был принят Госдумой в апреле 2023 года. 

13:22, 21 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
29
0
#законы\n#Госдума\n#президент\n#Минобороны\n#электронный документооборот\n#военкомат\n#военные\n#призыв