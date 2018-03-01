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Активисты выяснили, в каких регионах России продолжают продавать запрещенные алкогольные энергетики

11:58, 01 марта, 2018
Александра Бобрович
11:58, 01 марта, 2018
Александра Бобрович
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#алкоголь\n#нарушения\n#продажи\n#запрет\n#продавцы\n#исследования\n#магазины
Фото: pixabay.com
288
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Чаще всего запрет нарушают в Саратовской, Московской и Томской областях.

Москва. Активисты выяснили, в каких регионах России продолжают продавать запрещенные алкогольные энергетики . Как пишет РТ, мониторинг провели члены «Молодой гвардии Единой России».  

По информации издания, чаще всего запрет нарушают в трех российских регионах. Так, в Саратовской области алкоэнергетики можно купить в 94 магазинах, а в Московской – в 30. При этом в Томской области запрещенные напитки продает 21 магазин.  

Замыкают пятерку лидеров антисписка Волгоградская область и Якутия. Там купить запрещенный алкогольный энергетик можно в 15-18 торговых точках.  

При этом в Вологодской, Амурской, Калужской и Курганской областях активисты не нашли ни одного такого напитка на прилавках магазинов.  

Отмечается, что мониторинг охватил 2835 магазинов в 83 российских регионах. Его результаты показали, что запрет на продажу алкоэнергетиков нарушали в 325 торговых точках из них.    

По словам председателя координационного совета «Молодой гвардии Единой России» Дениса Давыдова, по итогам исследования активисты обратились в региональные прокуратуры. 

11:58, 01 марта, 2018
Александра Бобрович
288
0
#алкоголь\n#нарушения\n#продажи\n#запрет\n#продавцы\n#исследования\n#магазины

 

 

 

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