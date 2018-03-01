Чаще всего запрет нарушают в Саратовской, Московской и Томской областях.

Москва. Активисты выяснили, в каких регионах России продолжают продавать запрещенные алкогольные энергетики . Как пишет РТ, мониторинг провели члены «Молодой гвардии Единой России».

По информации издания, чаще всего запрет нарушают в трех российских регионах. Так, в Саратовской области алкоэнергетики можно купить в 94 магазинах, а в Московской – в 30. При этом в Томской области запрещенные напитки продает 21 магазин.

Замыкают пятерку лидеров антисписка Волгоградская область и Якутия. Там купить запрещенный алкогольный энергетик можно в 15-18 торговых точках.

При этом в Вологодской, Амурской, Калужской и Курганской областях активисты не нашли ни одного такого напитка на прилавках магазинов.

Отмечается, что мониторинг охватил 2835 магазинов в 83 российских регионах. Его результаты показали, что запрет на продажу алкоэнергетиков нарушали в 325 торговых точках из них.

По словам председателя координационного совета «Молодой гвардии Единой России» Дениса Давыдова, по итогам исследования активисты обратились в региональные прокуратуры.