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      Стало известно, почему сотрудникам ДПС запретили задерживать пьяных судей

      16:56, 13 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      16:56, 13 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      1697
      0
      #ГИБДД\n#МВД\n#полиция\n#нарушения\n#ДПС\n#права\n#суд
      Фото: pixabay.com
      1697
      0

      Ответ ведомства был получен по запросу депутата Госдумы.  

      Москва. В МВД дали разъяснения, почему инспекторам ГИБДД нельзя останавливать судей-нарушителей. С запросом об этом в министерство обратился депутат Госдумы Валерий Рашкин, сообщает РБК

      Напомним, в декабре 2017 года МВД внесло изменения в административный регламент ГИБДД. Согласно им, инспекторам ДПС теперь нельзя лишать судей права управления транспортным средством в случае нетрезвого состояния или допущенных нарушений правил дорожного движения. Вместо этого они должны при подозрении в пьяном вождении составить административный протокол, а в случае нарушения ПДД – доложить своему руководству. 

      Как разъяснили депутату, данное изменение связано с необходимостью привести документы, регламентирующие работу полиции, с законом «О статусе судей», статья 16 которого наделяет их неприкосновенностью.

      16:56, 13 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      1697
      0
      #ГИБДД\n#МВД\n#полиция\n#нарушения\n#ДПС\n#права\n#суд

       

       

       

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