Стало известно, почему сотрудникам ДПС запретили задерживать пьяных судей

Ответ ведомства был получен по запросу депутата Госдумы.

Москва. В МВД дали разъяснения, почему инспекторам ГИБДД нельзя останавливать судей-нарушителей. С запросом об этом в министерство обратился депутат Госдумы Валерий Рашкин, сообщает РБК.

Напомним, в декабре 2017 года МВД внесло изменения в административный регламент ГИБДД. Согласно им, инспекторам ДПС теперь нельзя лишать судей права управления транспортным средством в случае нетрезвого состояния или допущенных нарушений правил дорожного движения. Вместо этого они должны при подозрении в пьяном вождении составить административный протокол, а в случае нарушения ПДД – доложить своему руководству.

Как разъяснили депутату, данное изменение связано с необходимостью привести документы, регламентирующие работу полиции, с законом «О статусе судей», статья 16 которого наделяет их неприкосновенностью.