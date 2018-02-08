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      Дорожной полиции запретили штрафовать судей и прокуроров

      14:25, 08 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      14:25, 08 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      346
      0
      #ГИБДД\n#МВД\n#Прокуратура\n#полиция\n#ДПС\n#суд\n#нововведения\n#Госавтоинспекция
      Фото: pixabay.com
      346
      0

      Это правило закреплено в новом приказе МВД.  

      Москва. Российские судьи и прокуроры получили защиту от претензий со стороны ГИБДД. Согласно вступившему в силу новому приказу МВД, теперь инспекторы ДПС не могут отстранять от вождения нетрезвых сотрудников судебной системы и прокуратуры, направлять их на медосвидетельствование и привлекать к ответственности за нарушения правил дорожного движения, пишут «Известия»

      Если у инспектора есть подозрения по поводу нарушения судьей или прокурором ПДД, он должен описать ситуацию в рапорте и передать его своему руководителю. А тот может обратиться к представителям судейского сообщества и в надзорное ведомство. 

      Раньше сотрудники дорожной полиции имели право задерживать судей и прокуроров в случае грубых нарушений правил движения с их стороны.

      14:25, 08 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      346
      0
      #ГИБДД\n#МВД\n#Прокуратура\n#полиция\n#ДПС\n#суд\n#нововведения\n#Госавтоинспекция

       

       

       

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