Дорожной полиции запретили штрафовать судей и прокуроров

Это правило закреплено в новом приказе МВД.

Москва. Российские судьи и прокуроры получили защиту от претензий со стороны ГИБДД. Согласно вступившему в силу новому приказу МВД, теперь инспекторы ДПС не могут отстранять от вождения нетрезвых сотрудников судебной системы и прокуратуры, направлять их на медосвидетельствование и привлекать к ответственности за нарушения правил дорожного движения, пишут «Известия».

Если у инспектора есть подозрения по поводу нарушения судьей или прокурором ПДД, он должен описать ситуацию в рапорте и передать его своему руководителю. А тот может обратиться к представителям судейского сообщества и в надзорное ведомство.

Раньше сотрудники дорожной полиции имели право задерживать судей и прокуроров в случае грубых нарушений правил движения с их стороны.