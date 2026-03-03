Балезино. Удмуртия. В селе Балезино в Удмуртии суд прекратил уголовное преследование 55-летнего ранее судимого мужчины, который вернулся из зоны проведения СВО по состоянию здоровья. Об этом сообщили в судейском сообществе республики.

Ранее мужчина в очередной раз попался на пьяной езде. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Подсудимый заключил контракт о прохождении военной службы и отправился в зону проведения специальной военной операции, поэтому производство по уголовному делу было приостановлено.

Однако затем подсудимый был уволен с военной службы по причине негодности, в связи с чем уголовное дело было возобновлено.

Суд установил, что мужчина был уволен досрочно с военной службы решением военно-врачебной комиссии, которая признала его негодным к военной службе. По ходатайству подсудимого уголовное дело прекращено с освобождением подсудимого от уголовной ответственности на основании статьи 78.1 УК РФ («Освобождение от уголовной ответственности в связи с призывом на военную службу…»).