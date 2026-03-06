Камбарка. Удмуртия. Жителя Башкирии предстанет перед судом за обман матери участника СВО из Удмуртии почти на 700 тыс. рублей. Об этом сообщает Прокуратура республики.

С 20 октября по 30 декабря 2025 года аферист был в Камбарке. Там он вышел на женщину, чей сын служит в зоне спецоперации.

Чтобы войти в доверие, злоумышленник представился полковником и пообещал помочь перевести бойца тыл, где тому ничего не будет угрожать. Мать поверила «военному» и отдала ему 700 тыс. рублей.

Мужчина полностью возместил ущерб матери бойца СВО. Ему обвиняют в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Дело направили в Камбарский районный суд.