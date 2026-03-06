Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Житель Башкирии выманил у матери бойца СВО из Удмуртии 700 тысяч рублей

17:23, 06 марта, 2026
Максим Александров
Житель Башкирии выманил у матери бойца СВО из Удмуртии 700 тысяч рублей
17:23, 06 марта, 2026
Максим Александров
26
0
#Удмуртия\n#Камбарка\n#СВО\n#мошенничество\n#Прокуратура
Источник фото: ИА «Сусанин»
26
0

Аферист представился полковником и обещал перевести её сына в безопасное место.

Камбарка. Удмуртия. Жителя Башкирии предстанет перед судом за обман матери участника СВО из Удмуртии почти на 700 тыс. рублей. Об этом сообщает Прокуратура республики.

С 20 октября по 30 декабря 2025 года аферист был в Камбарке. Там он вышел на женщину, чей сын служит в зоне спецоперации. 

Чтобы войти в доверие, злоумышленник представился полковником и пообещал помочь перевести бойца тыл, где тому ничего не будет угрожать. Мать поверила «военному» и отдала ему 700 тыс. рублей. 

Мужчина полностью возместил ущерб матери бойца СВО. Ему обвиняют в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Дело направили в Камбарский районный суд.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

17:23, 06 марта, 2026
Максим Александров
26
0
#Удмуртия\n#Камбарка\n#СВО\n#мошенничество\n#Прокуратура