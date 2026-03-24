Ижевск. Удмуртия. Ветерану СВО из Кезского района Удмуртии помогли получить социальные выплаты за потерю ноги. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Уполномоченного по правам человека в республике.

В конце 2023 года боец из Удмуртии был тяжело ранен — потерял ногу. Решением военно-врачебной комиссии он был комиссован по состоянию здоровья. Уже дома он прошел медицинское освидетельствование, по результатам которого увечье, полученное в бою, было квалифицировано как военная травма.

Отмечается, что единовременные федеральные выплаты за ранение были предоставлены, однако затянулся процесс с получением страховых выплат из-за того, что оригинал медицинской справки был утерян. Во взаимодействии с региональным Минсоцполитики и военным комиссариатом вопрос был решен. Справка предоставлена, выплата получена.

Также на днях решился вопрос с предоставлением региональной выплаты за ранение. Сложности были также с получением необходимого документа. Сейчас уже выплата получена.

«Военнослужащий прошел реабилитацию, ему предоставлено протезирование. В мирной жизни он нашел себе применение и без дела не остался. На примере этой жизненной ситуации следует отметить, что немалое деятельное участие в судьбе человека приняли социальные координаторы регионального отделения фонда «Защитники Отечества», — отметили в аппарате Уполномоченного.