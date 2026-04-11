Из украинского плена вернулись пять жителей Удмуртии

19:31, 11 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
129
0
#Удмуртия\n#военнослужащие\n#СВО
Источник фото: Максим Шумихин
129
0

Один из них был в плену полтора года.

Ижевск. Удмуртия. Пять жителей Удмуртии удалось вернуть из украинского плена. Об этом сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека в Удмуртии.

Посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты.

В Россию с подконтрольной с киевскому режиму территории вернули 175 военнослужащих. В их числе пять жителей Удмуртии. Один из них находился в плену полтора года.

Сейчас бойцы находятся на территории Беларуси, им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Их всех доставят в Россию, где военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию.

Также Россия передала Украине 175 пленных.

129
0
