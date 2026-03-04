Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Антидроновое одеяло из Удмуртии спасло жизни трёх участников СВО

17:30, 04 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Антидроновое одеяло из Удмуртии спасло жизни трёх участников СВО
17:30, 04 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
243
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#СВО\n#волонтёры\n#гуманитарная помощь
Источник фото: ИИ
243
0

Его изготовили волонтёры Камбарки.

Камбарка. Удмуртия. Антидроновое одеяло из Удмуртии спасло жизни трёх бойцов спецоперации. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев.

Такое одеяло создали волонтёры Камбарки.

Всего с начала спецоперации жители Удмуртии через фонд «Сообщество» отправили 3200 т гумпомощи. Волонтёры помогают как передовой, так и госпиталям.

Напомним, что недавно волонтёры из Каракулино начали шить эвакуационные конверты, которые могут пригодиться на СВО.  

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

17:30, 04 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
243
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#СВО\n#волонтёры\n#гуманитарная помощь