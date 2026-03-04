Камбарка. Удмуртия. Антидроновое одеяло из Удмуртии спасло жизни трёх бойцов спецоперации. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев.

Такое одеяло создали волонтёры Камбарки.

Всего с начала спецоперации жители Удмуртии через фонд «Сообщество» отправили 3200 т гумпомощи. Волонтёры помогают как передовой, так и госпиталям.

Напомним, что недавно волонтёры из Каракулино начали шить эвакуационные конверты, которые могут пригодиться на СВО.