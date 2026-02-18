Ижевск. Удмуртия. Демобилизованным бойцам из Удмуртии начали выдавать талоны на проезд до центров реабилитации и обратно, сообщает пресс-служба Отделения Соцфонда Удмуртии.

Такая возможность появилась в начале года, чтобы участники СВО могли не тратить на дорогу к местам реабилитации личные сбережения.

Услуга работает таким образом: при подаче заявления на санаторно-курортное лечение или реабилитацию электронные билеты приходят автоматически. Можно лететь самолетом, ехать поездом или автобусом — предусмотрены все варианты.

Сервис оценили уже 28 жителей республики. Заявление подают на Госуслугах или в любой клиентской службе Соцфонда. К нему прикладывают справку по форме 070-У (для санатория) или направление 057-У (для реабилитации). Ответ приходит через два дня.

Для тяжелых случаев сделали послабление. Если у ветерана первая группа инвалидности или есть медпоказания, в поездку может отправиться родственник. Ему тоже оплатят проезд, проживание и питание.

Сейчас бойцов готовы принять 12 реабилитационных центров СФР в разных регионах. Лечение длится до 21 дня. При необходимости возвращаться туда можно несколько раз в год. Герои России и инвалиды первой группы попадают туда без очереди.