#Удмуртия #Ижевск #Можга
Проездные талоны до центров реабилитации начали выдавать ветеранам СВО из Удмуртии с начала года

10:23, 18 февраля, 2026
Максим Александров
#Удмуртия\n#СВО
Источник фото: ИИ
Бойцы могут лететь самолетом, ехать поездом или автобусом и не тратить собственные деньги.

Ижевск. Удмуртия. Демобилизованным бойцам из Удмуртии начали выдавать  талоны на проезд до центров реабилитации и обратно, сообщает пресс-служба Отделения Соцфонда Удмуртии.

Такая возможность появилась в начале года, чтобы участники СВО могли не тратить на дорогу к местам реабилитации личные сбережения. 

Услуга работает таким образом: при подаче заявления на санаторно-курортное лечение или реабилитацию электронные билеты приходят автоматически. Можно лететь самолетом, ехать поездом или автобусом — предусмотрены все варианты.

Сервис оценили уже 28 жителей республики. Заявление подают на Госуслугах или в любой клиентской службе Соцфонда. К нему прикладывают справку по форме 070-У (для санатория) или направление 057-У (для реабилитации). Ответ приходит через два дня.

Для тяжелых случаев сделали послабление. Если у ветерана первая группа инвалидности или есть медпоказания, в поездку может отправиться родственник. Ему тоже оплатят проезд, проживание и питание.

Сейчас бойцов готовы принять 12 реабилитационных центров СФР в разных регионах. Лечение длится до 21 дня. При необходимости возвращаться туда можно несколько раз в год. Герои России и инвалиды первой группы попадают туда без очереди.

#Удмуртия\n#СВО