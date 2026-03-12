Закрыть
«Парту Героя» в память о погибшей на СВО медсестре Яне Кошиной открыли в Удмуртии

12:20, 12 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
«Парту Героя» в память о погибшей на СВО медсестре Яне Кошиной открыли в Удмуртии
#Игринский район\n#школы\n#СВО\n#память
Источник фото: администрация Игринского района УР
Парту установили в школе, которую окончила «Ромашка», в день 26-й годовщины её рождения.

Игра. Удмуртия. В школе №4 в посёлке Игра открыли «Парту Героя». Об этом рассказал в соцсетях глава Игринского района Удмуртии Михаил Жарков.

«Она посвящена выпускнице этой школы, Кошиной Яне, участнице специальной военной операции. Дата выбрана не случайно, потому что ровно 26 лет назад, 10 марта 2000 года в посёлке Игра родилась Яна. В мероприятии приняла участие тётя Яны — Елена Владимировна Кошина, педагоги и учащиеся школы», — рассказал глава района.

Напомним, Яна Кошина ушла добровольцем на СВО, была командиром группы эвакуации раненых, старшим санинструктором. Ежедневно выносила раненых под огнём противника. Медсестра с позывным «Ромашка» до последней минуты спасала жизни людей. 

