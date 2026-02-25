Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» из Ижевска представил первый в России управляемый боеприпас (УБ) класса «КУБ-10МЭ» с дальностью полёта более 100 километров. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что он создан в рекордно короткие сроки с учетом опыта активного применения УБ в зоне проведения спецоперации. «КУБ-10МЭ» может работать на высотах от 80 до 1800 метров с крейсерской скоростью в 120 км/ч, в дневное и ночное время суток, в том числе в сложных метеоусловиях.

«Принципиальные отличия нового комплекса – наличие оптико-электронной системы наведения, которая позволяет поражать движущиеся цели, и более высокая защищенность от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, он оснащен системой аэрофото- и видеосъемки с записью получаемой с борта информации», — говорится в сообщении.

Изделие предназначено для высокоточного поражения небронированной и легкобронированной военной техники; бронетранспортеров; элементов командных пунктов дивизий, батальонов, дивизионов зенитных ракетных комплексов, включающих автомобили с радиоэлектронными средствами и живую силу в средствах индивидуальной бронезащиты; объектов ПВО, радиотехнической разведки и РЭБ; объектов тылового обеспечения и других.