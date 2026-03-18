В Удмуртии опровергли информацию о лишении помещения бабушек, плетущих масксети для СВО

10:50, 18 марта, 2026
Максим Александров
#Удмуртия\n#СВО\n#волонтёры\n#ДОСААФ
Источник фото: ИА «Сусанин»
Пенсионеркам предложили новое и просторное помещение.

Ижевск. Удмуртия. Пенсионеркам-волонтёрам из Удмуртии, которых выгнали из помещения, где они плели маскировочные сети для нужд бойцов в зоне СВО, на самом деле предложили новую и просторную площадку.

Напомним, ранее сообщалось, что пенсионерок попросили покинуть помещение Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ), в котором они плели маскировочные сети для нужд бойцов в зоне проведения СВО.

Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на РИА «Новости», в правительстве региона заявили: здание, где размещались волонтёры, 1936 года постройки, оно ветхое и находиться там небезопасно.  

Также ситуацию прокомментировали в ДОСААФ по Удмуртии. На своей странице во ВКонтакте они написали, что речь шла о смене помещения для волонтеров, а не о прекращении деятельности по изготовлению маскировочных сетей.

«Работа волонтёров не останавливалась и не останавливается. Изготовление маскировочных сетей продолжается. Речь идёт о смене помещения, а не о прекращении деятельности. Текущая площадка перестала соответствовать объёмам работ и требованиям хранения», — написала организация.

В посте добавили, что ДОСААФ России поддерживает волонтёрское движение и будет продолжать эту работу.

