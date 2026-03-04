Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков вручил боевые награды родным Дмитрия Новоселова и Артура Петрова. Оба добровольно принимали участие в СВО и погибли при выполнении боевых задач. Об этом Чистяков рассказал на своей странице в VK.

Артур Петров до участия в СВО был талантливым IT-специалистом. Его семья с 2022 года помогает фронту, доставляя гуманитарные грузы. Дмитрий Новоселов посмертно награжден за героизм. У него остались жена и сын.

«Они - настоящие Герои! Их подвиг для многих поколений станет примером самоотверженности и отваги», — написал Чистяков.