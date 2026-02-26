Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии заработал цифровой сервис для действующих военнослужащих и ветеранов СВО, позволяющий подтверждать статус с помощью QR-кода на «Госуслугах». Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Сгенерированный код дает право на приоритетное обслуживание в МФЦ, а также льготное посещение учреждений культуры и спорта: манеж «Планета спорта» и бассейн «Сила воды». QR-код действует 5 минут, после его можно создать заново.

Другие категории участников СВО и члены их семей подтверждают статус бумажными справками.