В Удмуртии запустили сервис подтверждения статуса участника СВО по QR-коду

17:23, 26 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
21
#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО
Источник фото: ИА «Сусанин»
21
Подтвердить статус можно на госуслугах.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии заработал цифровой сервис для действующих военнослужащих и ветеранов СВО, позволяющий подтверждать статус с помощью QR-кода на «Госуслугах». Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Сгенерированный код дает право на приоритетное обслуживание в МФЦ, а также льготное посещение учреждений культуры и спорта: манеж «Планета спорта» и бассейн «Сила воды». QR-код действует 5 минут, после его можно создать заново.

Другие категории участников СВО и члены их семей подтверждают статус бумажными справками.

