Мать погибшего бойца ЧВК «Вагнер» в Ижевске больше двух лет не могла получить удостоверение о праве на меры поддержки

#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО\n#документы
Источник фото: ИА «Сусанин»
Возникли проблемы с документами, которые подтверждали участие её сына в спецоперации.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске помогли матери бойца ЧВК «Вагнер», которая больше двух лет не могла получить удостоверение члена семьи погибшего ветерана боевых действий. Об этом сообщает Уполномоченный по правам человека в Удмуртии Максим Шумихин.

Сын ижевчанки участвовал в СВО в составе частной военной компании «Вагнер». В мае 2023 года во время выполнения боевого задания мужчина погиб, его посмертно наградили медалью «За отвагу».

С ноября 2023 года женщина пыталась получить удостоверение члена семьи погибшего ветерана боевых действий, но возникли сложности с документами, которые подтверждают факт участия её сына в спецоперации, а также его награждение. Запросы военкомата тоже не дали результата.

Спустя долгое время ижевчанка обратилась к Уполномоченному. В результате при взаимодействии с Минобороны России женщине выдали нужный документ. 

