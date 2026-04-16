Ижевск. Удмуртия. Гражданин Великобритании и России Айден Миннис (Aiden Minnis), ушедший на СВО из Удмуртии, поделился с «Сусаниным» видеообращением, записанным в зоне проведения специальной военной операции.

«Я тот самый парень, который сжёг свой паспорт. И у меня есть послание к гражданам Великобритании и республики Ирландии: выступайте против своего правительства, сопротивляйтесь, участвуйте в акциях протеста, но самое главное — выясняйте расположение складов и производств, поставляющих боеприпасы и оружие для Украины. Вы должны остановить их любой ценой. То, что делают эти правительства, что делает Запад в целом — это преступление. Эта война, которую они не могут выиграть, это незаконная война. Мы сражаемся за освобождение», — сказал боец.

Также он обратился с посланием к жителям Донбасса, Новороссии, Одессы и Харькова.

«Мы идём, и нас ничто не остановит! Украинцы нас не остановят, британские и американские наёмники нас не остановят. Мы придём, чтобы освободить и спасти вас, где бы вы ни были. Если вы русские, если вы считаете себя русскими — мы придём», — подытожил российский боец.

Напомним, воин в 2024 году дал интервью «Сусанину», рассказав, как добрался из Альбиона в Удмуртии и принял решение отправиться на СВО. Позднее он прокомментировал нападки британских газет на его персону.

В 2025 году Айден Миннис получил медаль Суворова. Указ об этом подписал президент Российской Федерации.