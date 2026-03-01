Ижевск. Удмуртия. Военнослужащие и ветераны СВО из Удмуртии, принимавшие участие в спецоперации по линии Минобороны России, могут подтвердить свой статус с помощью цифрового QR-кода.

Как пояснили в пресс-службе Минцифры республики, способ с бумажными справками и удостоверениями тоже остается — он по-прежнему доступен для других категорий бойцов и их семей.

Код пригодится в трёх случаях. Во-первых, цифровая метка даёт право на приоритетное обслуживание в МФЦ. Во-вторых, код открывает двери в музеи и театры, но тут лучше заранее уточнять, работает ли льгота именно в этом учреждении. В-третьих, спортзалы: пока система действует в двух местах — в легкоатлетическом манеже «Планета спорта» и в бассейне «Сила воды». Список обещают расширять.

Сгенерировать код можно через «Госуслуги». Нужна только подтвержденная учётка. Важный момент: QR-код действует всего пять минут. Если не успели, можно выпустить новый.