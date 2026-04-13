Ижевск. Удмуртия. Молодой военнослужащий из Ижевска, вернувшийся из украинского плена, рассказал, по кому больше всего скучал в неволе. Об этом пишут РИА Новости.

20-летний боец отметил, что больше всего скучал по маме и девушке.

«Не могу точно описать свое состояние на данный момент. Я очень скучал по маме и своей любимой девушке, которые ждут моего возвращения в Ижевске», — рассказал он.

По его словам, по-настоящему он почувствует себя дома только оказавшись на своей малой родине, в кругу близких ему людей.

Напомним, 11 апреля в ходе обмена военнопленными в Россию вернулись 175 человек, в том числе пять уроженцев Удмуртии.