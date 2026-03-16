Жителей Удмуртии предупреждают о новом способе обмана родственников военнослужащих

11:38, 16 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Удмуртия\n#мошенники\n#телефонный звонок\n#СВО\n#обман
Источник фото: ИА «Сусанин»
Мошенники сообщают о смерти бойца, чтобы похитить деньги.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предупреждают о новом способе обмана родственников военнослужащих, который начали использовать мошенники. Об этом сообщает Аппарат Уполномоченного по правам человека в республике.

Аферисты придумали новую уловку, которая направлена на родственников погибших бойцов СВО или пропавших без вести, а также на тех, кто потерял связь с близкими в зоне спецоперации.

Во время телефонного разговора неизвестные представляются сотрудниками морга и сообщают о гибели близкого человека. Далее они просят назвать почтовый индекс и продиктовать код из смс, якобы это нужно, чтобы передать личные вещи погибшего.

Жителей Удмуртии просят быть бдительными. Им напоминают, что представители медучреждений никогда не просят сообщать коды из смс. 

