Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предупреждают о новом способе обмана родственников военнослужащих, который начали использовать мошенники. Об этом сообщает Аппарат Уполномоченного по правам человека в республике.

Аферисты придумали новую уловку, которая направлена на родственников погибших бойцов СВО или пропавших без вести, а также на тех, кто потерял связь с близкими в зоне спецоперации.

Во время телефонного разговора неизвестные представляются сотрудниками морга и сообщают о гибели близкого человека. Далее они просят назвать почтовый индекс и продиктовать код из смс, якобы это нужно, чтобы передать личные вещи погибшего.

Жителей Удмуртии просят быть бдительными. Им напоминают, что представители медучреждений никогда не просят сообщать коды из смс.