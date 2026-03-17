Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пенсионерок попросили покинуть помещение, в котором они плели маскировочные сети для нужд бойцов в зоне проведения СВО. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Комсомольскую правду».

Плетением бабушки занимались в помещении Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) в Удмуртии. Лидер группы Татьяна Ермакова рассказала военному корреспонденту Дмитрию Стешину, что они получили уведомление о досрочном расторжении аренды.

Чтобы прояснить ситуацию, волонтёры связались с исполняющим обязанности председателя регионального отделения ДОСААФ. Он ответил им, что бабушки превратили офисное помещение в «производственный цех» и нарушают санитарные и противопожарные нормы.

Отмечается, что с 2023 года волонтёры в этом «цеху» сплели 145 751 кв. метров сетей, которые затем были отправлены на линию боевого соприкосновения. В приобретении материалов участвовали как сами женщины, так и спонсоры.