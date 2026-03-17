Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В Ижевске бабушек, плетущих маскировочные сети для СВО, попросили покинуть помещение

14:25, 17 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО\n#волонтёры\n#пенсионеры\n#ДОСААФ
Источник фото: ИА «Сусанин»
Волонтёров уведомили о досрочном расторжении договора аренды.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пенсионерок попросили покинуть помещение, в котором они плели маскировочные сети для нужд бойцов в зоне проведения СВО. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Комсомольскую правду».

Плетением бабушки занимались в помещении Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) в Удмуртии. Лидер группы Татьяна Ермакова рассказала военному корреспонденту Дмитрию Стешину, что они получили уведомление о досрочном расторжении аренды.

Чтобы прояснить ситуацию, волонтёры связались с исполняющим обязанности председателя регионального отделения ДОСААФ. Он ответил им, что бабушки превратили офисное помещение в «производственный цех» и нарушают санитарные и противопожарные нормы.

Отмечается, что с 2023 года волонтёры в этом «цеху» сплели 145 751 кв. метров сетей, которые затем были отправлены на линию боевого соприкосновения. В приобретении материалов участвовали как сами женщины, так и спонсоры.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

