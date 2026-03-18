Ижевск. Удмуртия. Новый Уполномоченный по правам человека в Удмуртии Максим Шумихин рассказал об основных направлениях и принципах своей работы на новом посту. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, 17 марта депутаты Госсовета Удмуртии единогласно выбрали Максима Шумихина на пост омбудсмена. Он сменил на этой должности Виктора Кушко, который был Уполномоченным со 2 марта 2021 года.

Как рассказал Максим Шумихин, в первую очередь он сосредоточится на поддержке участников СВО и их семей. По этому направлению в аппарат Уполномоченного поступает больше половины всех обращений.

«Сегодня деятельность уполномоченного по правам человека, в целом по стране, фокусируется на проактивной модели: задача уполномоченного вместо ожидания жалоб — переходить к инициативному выявлению сложностей. Для этого есть понятные инструменты: это регулярные выездные приемы и «правовые десанты» в отдаленные районы, мониторинг соцсетей, сотрудничество с НКО и превентивный анализ правоприменения, чтобы предотвращать проблемы, а не «тушить пожары». Важной является активная работа в соцсетях и СМИ, разъясняющая права граждан», — поделился новый омбудсмен.

Такой подход, по его мнению, позволяет действовать на опережение, сокращая время реагирования и решая системные проблемы.