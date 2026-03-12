Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» отгрузил первую партию высокоточных зенитных управляемых ракет в 2026 году. Как сообщается на сайте предприятия, ЗУР 9М333 поступили в адрес госзаказчика.

Отмечается, что высокоточная ракета применяется зенитным ракетным комплексом «Стрела-10» и его модификациями, широко востребованными в зоне проведения СВО.

ЗУР 9М333 предназначена для поражения в любое время суток воздушных целей в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, в том числе дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет.

Концерн серийно производит изделие с 2020 года.