Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Ижевский «Калашников» отгрузил первую партию высокоточных зенитных управляемых ракет

10:10, 12 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Ижевский «Калашников» отгрузил первую партию высокоточных зенитных управляемых ракет
10:10, 12 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
227
0
#Ижевск\n#Концерн «Калашников»\n#СВО\n#ракеты
Источник фото: Концерн "Калашников"
227
0

Они применяются в зоне СВО комплексом семейства «Стрела»

Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» отгрузил первую партию высокоточных зенитных управляемых ракет в 2026 году. Как сообщается на сайте предприятия, ЗУР 9М333 поступили в адрес госзаказчика.

Отмечается, что высокоточная ракета применяется зенитным ракетным комплексом «Стрела-10» и его модификациями, широко востребованными в зоне проведения СВО.

ЗУР 9М333 предназначена для поражения в любое время суток воздушных целей в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, в том числе дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет.

Концерн серийно производит изделие с 2020 года.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

10:10, 12 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
227
0
#Ижевск\n#Концерн «Калашников»\n#СВО\n#ракеты