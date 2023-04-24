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Минобороны сообщило об уничтожении грузинских наемников ракетой «Искандер»

15:57, 24 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Минобороны сообщило об уничтожении грузинских наемников ракетой «Искандер»
15:57, 24 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
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#Украина\n#Донбасс\n#военные\n#ДНР\n#Минобороны\n#ракеты\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
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Боевики были причастны к пыткам и казням российских пленных.

Константиновка. ДНР. Порядка 60 боевиков из «Грузинского легиона» ВСУ ликвидировали российские военные ударом из ракетного комплекса «Искандер». Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России,

Еще около 20 наемников получили тяжелые ранения, также уничтожено 15 единиц военной техники. Удар был нанесен 21 апреля по бывшему зданию библиотеки, где размещались националисты и хранились запасы вооружений.

Сообщается, что ликвидированные боевики были причастны к пыткам и казням российских военнопленных в марте 2022 года под Киевом.

15:57, 24 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
90
0
#Украина\n#Донбасс\n#военные\n#ДНР\n#Минобороны\n#ракеты\n#СВО\n#спецоперация