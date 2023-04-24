Минобороны сообщило об уничтожении грузинских наемников ракетой «Искандер»

Константиновка. ДНР. Порядка 60 боевиков из «Грузинского легиона» ВСУ ликвидировали российские военные ударом из ракетного комплекса «Искандер». Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России,

Еще около 20 наемников получили тяжелые ранения, также уничтожено 15 единиц военной техники. Удар был нанесен 21 апреля по бывшему зданию библиотеки, где размещались националисты и хранились запасы вооружений.

Сообщается, что ликвидированные боевики были причастны к пыткам и казням российских военнопленных в марте 2022 года под Киевом.